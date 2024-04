Prévia do PIB de 0,6% em janeiro supera expectativas Dados do Banco Central mostram crescimento da economia brasileira

Dados do Banco Central divulgados hoje (18) mostram que a economia brasileira começou o ano em crescimento. Mesmo tendo desacelerado em relação ao final de 2023, os números reforçam a visão de que a economia passa por um momento favorável mesmo que tenha desacelerado por causa da alta de 0,82% registrada em dezembro, em dado não revisado pelo Banco Central. O índice, considerado um sinalizador do produto interno bruto registrou avanço de 0,60% no primeiro mês do ano sobre dezembro. O resultado ficou acima da expectativa do mercado.