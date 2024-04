São Paulo terá novo complexo administrativo na região central da cidade

Alto contraste

O centro de São Paulo deve ganhar um novo complexo administrativo que faz parte de ações entre prefeitura e governo do estado para revitalizar a área. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou um concurso público para escolher o projeto de arquitetura, do novo complexo. A proposta será feita em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB e a prefeitura de São Paulo, que vai doar o parque Princesa Isabel para cooperar com a revitalização da região central. A ideia é que o local, que vai ser sede do governo estadual, abrigue 22 mil servidores públicos.