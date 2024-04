Sobe para 154 o número de mortes por dengue no estado de São Paulo Dessas vítimas, 87 eram idosos com mais de 65 anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O estado de São Paulo já registra 154 mortes por dengue neste ano. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Oito novas mortes foram confirmadas pelo governo paulista. AS cidades de Monte Azul Paulista, Mirassolândia e Catanduva registraram os primeiros óbitos pela doença. Das 154 mortes, 87 eram idosos com mais de 65 anos e 59 eram adultos entre 20 e 64 anos. 331 mortes ainda são investigadas no estado e mais de 350 mil casos foram confirmados no estado. Um aumento de 27,4% na comparação com a última semana. 388 casos são considerados grave.