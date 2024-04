Tentativa de acesso aos registros médicos de Kate Middleton é investigada

Alto contraste

Autoridades britânicas investigam um funcionário da clínica onde a princesa Kate Middleton passou por uma cirurgia. A suspeita é que ele tenha tentado acessar registros médicos de Kate sem autorização. O órgão britânico de proteção e monitoramento de dados confirmou que recebeu um relatório sobre uma suposta violação. Kate Middleton, esposa do príncipe William, herdeiro do trono, passou por uma cirurgia abdominal nesta clínica em janeiro, onde ficou internada por dez dias. As autoridades querem saber se ela teve dados pessoais vazados. A administração do local não se pronunciou sobre a investigação.