Vacinação contra gripe começa nesta terça (19) no Distrito Federal Público-alvo inicial inclui idosos, crianças até 5 anos, profissionais de saúde e gestantes

Começa nesta terça-feira (19) a imunização contra a gripe no Distrito Federal. Por enquanto, serão imunizadas pessoas com mais de 60 anos, crianças entre seis meses e 5 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas, profissionais de saúde e professores. A vacinação foi antecipada pelo governo este ano e deve começar em todo o país até o fim do mês, atingido 75 milhões de pessoas.