JR Business : Diretora de vendas e marketing da Latam fala do desafio de criar atrativos para os clientes

Diretora de vendas e marketing da Latam fala do desafio de criar atrativos para os clientes

No JR Business, a diretora de vendas e marketing da Latam, Aline Mafra, falou sobre o desafio de criar atrativos que vão além do voo para seguir crescendo e explicou o que é feito para estabelecer uma relação de confiança com o passageiro. Líder no setor aéreo brasileiro, a Latam responde por quase 37% dos voos domésticos e 22% dos internacionais. Criada em 2012, a partir da fusão da chilena LAN com a brasileira TAM, a empresa viu a concorrência no setor aumentar nos últimos anos e precisou ser criativa para fidelizar os clientes e atrair novos passageiros.