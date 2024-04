JR Business : Presidente da Schneider Electric Brasil revela segredo por trás do faturamento expressivo da empresa

Alto contraste

Referência global em gestão de energia, a Schneider Electric está entre as 10 empresas mais sustentáveis do mundo e, no ano passado, teve um faturamento de 36 bilhões de euros. Presente em mais de 100 países, incluindo o Brasil, a companhia reúne inovação, tecnologia e sustentabilidade para oferecer equipamentos e serviços para diversos setores produtivos e para consumidor final. No JR Business desta terça (9), o presidente da Schneider Electric, Marcos Matias, contou qual é o segredo para o resultado financeiro tão expressivo e sobre os desafios e metas para uma produção sustentável.