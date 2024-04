JR Entrevista: 75% rejeitam vínculo empregatício, diz Augusto Coutinho sobre trabalhadores de app

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O convidado do JR Entrevista desta quinta-feira (28) é o deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE). Ao jornalista Luiz Fara Monteiro, ele disse que uma pesquisa recente mostra que 75% dos trabalhadores de aplicativo não quer vínculo empregatício. "Muitos dessas pessoas têm o seu trabalho, a sua ocupação, e faz aquele aquele trabalho com aquele aplicativo momentaneamente. Então, na verdade, acho que o vínculo empregatício inviabiliza o serviço no Brasil", disse. "Acho que a gente tem de encontrar uma alternativa", completou. Para o parlamentar, o Congresso Nacional precisa legislar sobre essa matéria. "É uma matéria que está hoje em discussão, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que diz que vai definir regras para isso", conclui. O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.