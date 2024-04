JR Entrevista: 'A água está distribuída de forma desigual no território', diz presidente da ANA

Alto contraste

A convidada do JR Entrevista desta sexta-feira (22) é a diretora-presidente da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), Veronica Sánchez. Ao jornalista Yuri Achcar, ela disse que a água está distribuída de forma desigual no território brasileiro. "A região Norte do país que tem, em termos de quantidade de população, menos gente, tem 70% da disponibilidade de água do país. Dos 12%, 70% ficam na região Norte onde temos menos gente muita floresta ainda, muita área preservada e na região Sudeste, por exemplo, que é onde fica o grande parte do nosso PIB, ou seja, da nossa produção agrícola, da nossa produção industrial, tem menos de 10% da disponibilidade hídrica", contabilizou. "A gente precisa que, por exemplo, no entorno das grandes cidades, onde tem a grande quantidade da população, a gente tem menos água", acrescentou. Segundo ela, são necessárias obras de infraestrutura para abastecer grandes centros urbanos. "Isso implica investimentos e planejamento", concluiu. O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.