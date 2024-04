JR Entrevista: 'Já esperávamos ter um 2024 difícil', diz secretária do ministério da Saúde sobre dengue

Alto contraste

A convidada do JR Entrevista desta quinta-feira (21) é a secretária de Vigilância em Saúde do ministério da Saúde, Ethel Maciel. Ao jornalista Luiz Fara Monteiro, ela disse que o aumento de casos de dengue no Brasil estava previsto. "Já superamos o pior ano que foi o ano passado, com mais de 1.600 casos. Agora, em 2024, nós estamos observando também um aumento de gravidade dos casos porque nós temos sorotipos diferentes da dengue", alertou. A secretária afirmou que há atualmente quatro sorotipos de dengue circulando no Brasil. "Sempre tivemos um número maior de um sorotipo ou de outro. Agora estamos com dois sorotipos circulando de forma muito forte. Soro tipo 1 e o soro tipo 2. E também temos o 3 e o 4 em algumas regiões do país. Então, aliado a isso, estamos enfrentando altas temperaturas decorrentes do fenômeno El ninho", explicou. Ethel disse também que tem se observado que algumas pessoas vão aos centros de saúde e são enviadas para casa, sem uma orientação correta ou sem uma data de retorno para avaliar se o paciente está tendo alguma gravidade. "A gente tá fazendo mudanças, trabalhando com estados e municípios. Existe um diálogo da secretaria com os profissionais de saúde lá na ponta, com médicos e enfermeiros, com hospitais para que esse atendimento seja ainda mais qualitativo", afirmou. O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.