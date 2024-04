JR Entrevista: secretário de Políticas Penais fala em nova estratégia nas buscas por fugitivos de Mossoró

Alto contraste

O convidado do JR Entrevista que foi desta quarta-feira (27) é o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Ao jornalista Clébio Cavagnolle, ele disse que, mesmo com o fim da prorrogação da participação da Força Nacional nas buscas dos dois foragidos da penitenciária federal de Mossoró, não vai haver desmobilização. "O que está sendo planejado é uma mudança de estratégia. Mantendo as forças locais fazendo os trabalhos de execução de buscas e ao mesmo tempo intensificando as investigações. "Nós acreditamos que vamos, com as investigações, com o trabalho de inteligência policial, realizar a recaptura dos dois", afirmou. O ministério da Justiça e Segurança Pública não vai prorrogar novamente a atuação da Força Nacional nas buscas dos dois detentos. Sobre a transferência para a penitenciária de Campo Grande (MT) do suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, Garcia disse que se trata de uma operação de rotina do sistema penitenciário federal. "Nós realizamos não só transferências mas também rodízios na nossa população prisional constantemente", esclareceu. "Nesse caso específico nós utilizamos os protocolos que são utilizados em todas as transferências de qualquer tipo de preso. Sem acepção, sem qualquer tipo de privilégio", acrescentou. Chiquinho Brazão ficará no mesmo presídio de Ronnie Lessa, acusado de ter executado Marielle e o motorista Anderson Gomes. Segundo Garcia, isso não representa perigo. "Seria problema se nós não tivéssemos controle sobre a unidade, controle do local que eles devem permanecer custodiados. Dentre eles não haverá contato algum", afirma. O programa também está disponível na Record News, no R7, nas redes sociais e no PlayPlus.