JR Trade : Presidente da ABMRA realça importância da comunicação entre o setor agropecuário e a sociedade

Criada em 1979, a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA) é a única do país com foco exclusivo no marketing e na comunicação do setor agropecuário. A ABMRA reúne indústrias fornecedoras de insumos, máquinas, equipamentos e medicamentos, além de veículos de comunicação, agências de propaganda, institutos de pesquisa e empresas de consultoria especializada na busca por soluções e estratégias, visando melhorar a visibilidade do segmento. No JR Trade desta quarta (10), o presidente da ABMRA, Ricardo Nicodemus, discute como é pensar o marketing do ponto de vista do agronegócio e qual é a real importância do setor se comunicar com a sociedade brasileira.