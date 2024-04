Podcast JR 15 Min #879 | Outono 2024: será o fim da onda de calor? Celso Freitas e a apresentadora da previsão do tempo, Lidiane Shayuri, conversam com o meteorologista do Instituto Climatempo, Vinícius Lucyrio

Depois de fortes ondas de calor, o Brasil se despede do verão. O outono começou no Hemisfério Sul nesta quarta-feira (20), à 00:06. A estação é caracterizada por um período de transição entre o calor e o frio e vai até o dia 21 de junho. O que podemos esperar do clima durante o outono? As ondas de calor vão acabar? Quais são os riscos desta estação? E a agricultura tão afetada com as alterações climáticas dos últimos meses, pode sofrer novos impactos negativos? Celso Freitas e a apresentadora da previsão do tempo, Lidiane Shayuri, conversam com o meteorologista do Instituto Climatempo, Vinícius Lucyrio.