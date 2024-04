Podcast JR 15 Min #886 | Saiba quais são os benefícios e os malefícios do chocolate para a saúde Celso Freitas e o repórter Jairo Bastos conversam com a nutricionista do Hospital Moriah, Cynthia Aidar

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O chocolate é um dos doces mais amados do mundo. Com uma variedade de formatos, misturas, texturas e sabores, ele agrada a diversos paladares. Durante a Páscoa, os ovos de chocolate dominam as prateleiras dos supermercados. Entre as opções existentes, existe algum saudável? Com um consumo consciente, o chocolate pode ser benéfico à saúde? E quais são os riscos dos excessos? Celso Freitas e o repórter Jairo Bastos conversam com a nutricionista do Hospital Moriah, Cynthia Aidar.