Podcast JR 15 Min #887 | Paulistão: os caminhos para Santos e Palmeiras levantarem a taça

O Santos saiu na frente na final do Campeonato Paulista. Jogando na Vila Belmiro, o peixe venceu o Palmeiras com gol de Otero, e agora tem a vantagem do empate na partida do próximo domingo, no Allianz Parque. Foi a primeira derrota do time de Abel Ferreira na competição. Quais foram os destaques do primeiro jogo da decisão? Mesmo com a derrota, o Palmeiras ainda é favorito para ficar com o título? O que o time de Fábio Carille precisa fazer para levar a taça do Paulistão para a Baixada Santista? Celso Freitas e a repórter Janice de Castro conversam sobre a final do maior estadual do país com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.