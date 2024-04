Podcast JR 15 Min #888 | Remédios ficam mais caros: como encontrar os melhores preços?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O preço dos remédios aumentou. O reajuste anual de preços ocorre sempre em 31 de março e este ano ficou limitado a 4,5%. É o menor reajuste dos últimos anos, equivalente à inflação acumulada entre os meses de março de 2023 e 2024, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). Mas, mesmo assim, qualquer mudança no preço dos medicamentos assusta quem depende deles para viver bem ou até sobreviver. Por que os remédios são o único produto com preço controlado no Brasil? Quem define o aumento nos preços todos os anos? Quais são os critérios para definir o reajuste? Celso Freitas e o repórter Emerson Ramos conversam com o CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sergio Mena Barreto.