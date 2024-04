Assista à íntegra do Jornal da Record | 03/04/2024 Equipes de resgate procuram por sobreviventes em escombros de terremoto em Taiwan. Brasil ultrapassa a marca de mil mortes por dengue no ano

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (3): Equipes de resgate procuram por sobreviventes em escombros de terremoto em Taiwan. Brasil ultrapassa a marca de mil mortes por dengue no ano. Capivara atrasa voos no aeroporto mais movimentado do país. No Rio, criminoso desce de táxi com fuzil em comunidade da zona norte. Justiça Eleitoral ganha reforço para combater notícias falsas nas eleições.