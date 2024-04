Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/03/2024 Alexandre de Moraes tira sigilo de depoimentos de investigados por tentativa de golpe. Ex-comandante do Exército diz que minuta encontrada na casa de Anderson Torres é a mesma que foi apresentada por Bolsonaro em reunião

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (15): Alexandre de Moraes tira sigilo de depoimentos de investigados por tentativa de golpe. Ex-comandante do Exército diz que minuta encontrada na casa de Anderson Torres é a mesma que foi apresentada por Bolsonaro em reunião. Já o ex-comandante da Aeronáutica revelou que ex-presidente foi avisado de que seria preso se insistisse no plano. Queda de energia paralisa Aeroporto de Congonhas e provoca atraso em voos. Dengue já matou mais de 500 pessoas no Brasil este ano. Sexta-feira tem temperaturas altas em todo o país.