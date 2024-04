Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/03/2024 Casos de dengue não param de subir e cidade de São Paulo decreta situação de emergência. ‘Gato’ de luz em poste pode ter causado morte de porteiro no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (18): Casos de dengue não param de subir e cidade de São Paulo decreta situação de emergência. ‘Gato’ de luz em poste pode ter causado morte de porteiro no Rio de Janeiro. Presidente Lula cobra mais ação de ministros diante de queda da popularidade. Depois de entrevista exclusiva, saiba como será o julgamento no Brasil do caso Robinho. Um dia após ser reeleito, Vladmir Putin diz que Otan pode provocar terceira guerra mundial. São Paulo cai no Campeonato Paulista, e Thiago Carpini enfrenta primeira crise como técnico do clube.