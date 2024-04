Assista à íntegra do Jornal da Record | 20/03/2024 STJ decide que jogador Robinho deve cumprir pena no Brasil. Justiça espanhola concede liberdade provisória a Daniel Alves sob fiança milionária

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira na edição do Jornal da Record desta quarta (20): STJ decide que jogador Robinho deve cumprir pena no Brasil. Justiça espanhola concede liberdade provisória a Daniel Alves sob fiança milionária. Governo vai redistribuir vacinas da dengue que estão próximas do vencimento. Pela sexta vez seguida, Banco Central reduz taxa de juros. Google vai pagar multa bilionária na França por uso indevido de conteúdo jornalístico. No futebol, técnico Luiz Felipe Scolari é demitido do Atlético Mineiro.