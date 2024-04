Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/03/2024 Medicamentos devem ficar 4,5% mais caros a partir de 1º de maio. Um em cada quatro celulares vendidos no Brasil é irregular, aponta Abinee

Veja a edição completa do JR com os seguintes destaques: Três pessoas caem em golpe de venda de veículo pela internet e são feitas reféns. Exército de Israel confirma morte de Marwan Issa, um dos líderes mais antigos do Hamas. Medicamentos devem ficar 4,5% mais caros a partir de 1º de maio.Um em cada quatro celulares vendidos no Brasil é irregular, aponta Abinee.