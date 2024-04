Assista à íntegra do Jornal da Record | 27/03/2024 Ex-refém do Hamas relata que foi abusada e torturada. Foto de Robinho na penitenciária de Tremembé, no interior de SP, é divulgada

Veja na edição desta quarta (27) do Jornal da Record: Ex-refém do Hamas relata que foi abusada e torturada. Foto de Robinho na penitenciária de Tremembé, no interior de SP, é divulgada. Emmanuel Macron, presidente francês, faz visita à sede da FIESP. Temporais desta quarta causam estragos no Espírito Santo, Maranhão e Ceará.