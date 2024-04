AGU e PF se unem ao TSE no combate à disseminação de notícias falsas durante as eleições Os órgãos também vão fiscalizar conteúdos de ódio, antidemocráticos e o uso criminoso da inteligência artificial

O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com a Polícia Federal e com a Advocacia-Geral da União para combater a disseminação de notícias falsas durante as eleições. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que os órgãos também vão fiscalizar conteúdos de ódio, antidemocráticos e o uso criminoso da inteligência artificial para criar vídeos e áudios de candidatos com falas manipuladas.