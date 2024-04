Após críticas de Lula, embaixador da Venezuela no Brasil pede reunião com Celso Amorim

Alto contraste

O embaixador venezuelano no Brasil pediu uma reunião com o diplomata Celso Amorim, assessor de relações internacionais do governo, para discutir as críticas do presidente Lula às eleições na Venezuela. Os principais nomes da oposição ao governo de Nicolás Maduro foram impedidos de registrar as candidaturas; entre eles, a opositora Corina Yoris. A reunião deve ser realizada na próxima semana. Na quinta-feira (28), Lula criticou o processo eleitoral na Venezuela e disse publicamente que impedir a candidatura de opositores para as eleições de julho é um fato grave, e que não há justificativa política ou jurídica.