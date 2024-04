Apreensão de cocaína faz agentes reforçarem fiscalização em cargas com destino à Oceania Há duas semanas, os fiscais da Receita encontraram 46 quilos de cocaína em tambores de suco de laranja

Após detectar uma nova rota do tráfico internacional de drogas, agentes que atuam no Porto de Santos começaram a fiscalizar cargas que seguem para a Oceania. Há duas semanas, os fiscais da Receita encontraram 46 quilos de cocaína em tambores de suco de laranja que seriam exportados para a Austrália. Por isso, desde o início de março todos os contêineres com destino a Oceania também passam por scanners.