Astro do beisebol Shohei Ohtani é suspeito de envolvimento em esquema de apostas nos EUA

Shohei Ohtani, um dos maiores e mais bem pagos jogadores de beisebol do mundo, é suspeito de envolvimento em um esquema de apostas nos Estados Unidos. O atleta, que não fala inglês fluentemente, acusa o tradutor de ter se aproveitado da situação. Numa entrevista coletiva ao lado de um novo tradutor, Ohtani negou as acusações. Uma reportagem da imprensa estadunidense mostrou tranferências bancárias milionárias da conta do astro do beisebol para um intermediador que fazia as apostas. Mais de R$ 22 milhões teriam sido enviados em várias transferências. O esquema está sendo investigado criminalmente pela Receita Federal dos Estados Unidos.