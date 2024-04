Atropelamento durante evento religioso deixa 5 mortos e 29 feridos em Jaboatão dos Guararapes (PE)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cinco pessoas morreram e 29 ficaram feridas depois que um micro-ônibus atropelou participantes de um evento religioso em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife (PE). O motorista do veículo, um idoso de 74 anos, prestou depoimento hoje (1º) à polícia. Duas pessoas morreram no local e três em hospitais. O micro-ônibus não transportava passageiros na hora do acidente, e o motorista fugiu do local. Horas depois, ele se apresentou na delegacia e disse que ficou com medo de ser agredido.