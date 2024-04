Aumento da chuva provoca rompimento de barragem e isola comunidades no interior do Piauí Escolas da região suspenderam as aulas e parte da população está sem luz

JR na TV| 02/04/2024 - 20h58 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share