Avião da Latam teria perdido altitude após comissária esbarrar no banco do piloto No incidente, os passageiros foram jogados contra o teto e 13 pessoas ficaram feridas

JR na TV| 15/03/2024 - 21h35 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share