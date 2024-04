Benjamin Netanyahu rebate ameaças do Irã e diz que Israel irá se defender e atacar

Alto contraste

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rebateu as ameaças do Irã depois do ataque israelense que matou dois generais iranianos na embaixada de Teerã, na Síria. Netanyahu afirmou durante a reunião do gabinete de guerra que o Irã age contra Israel há anos, e que o país vai se defender e atacar aqueles que prejudicam os israelenses. Diante das ameaças de ataque, o governo desligou o sistema de GPS numa tentativa de confundir possíveis mísseis inimigos teleguiados. A medida afetou todos os moradores.