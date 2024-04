Caged: Brasil criou 180.395 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro Com destaque para o setor de serviços, com a criação de mais de 80.500 vagas

O Brasil criou em janeiro mais de 180 mil postos de trabalho com carteira assinada e registrou saldo positivo de vagas em quatro dos cinco grupos de atividades econômicas. Com destaque para o setor de serviços, com a criação de mais de 80.500 vagas, e para o setor da indústria, com pouco mais de 67 mil novos postos de trabalho.