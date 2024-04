Câmera flagra tentativa de roubo ao lado de uma viatura da polícia, no Rio de Janeiro

Alto contraste

No Rio de Janeiro, câmeras de segurança flagraram a tentativa do roubo de um carro ao lado de uma viatura da Polícia Civil. Nas imagens, um carro branco, com um homem e uma criança, embica na garagem do prédio quando outro veículo se aproxima. Um criminoso armado desce e ameaça as vítimas, que conseguem escapar. Com dificuldades para levar o veículo, o assaltante desiste e foge com o outro ladrão. A Corregedoria abriu uma investigação para apurar o motivo da viatura estar parada naquele local.