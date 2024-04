Caso Marielle: Chiquinho e Domingos Brazão são transferidos de Brasília

Alto contraste

O deputado Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, foram transferidos hoje (27) de Brasília. Eles são apontados como mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eles foram presos com base no acordo de delação do ex-policial militar Ronnie Lessa, que agora está detido no mesmo presídio para onde Chiquinho Brazão foi transferido.