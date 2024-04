Condomínios investem na instalação de geradores de energia para minimizar transtornos com a falta de luz Recentes apagões e a instabilidade no fornecimento de energia elétrica em São Paulo mostram que o equipamento é importante

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para amenizar os problemas de falta de luz, cada vez mais os condomínios têm investido na instalação de geradores de energia. Se um dia ele já foi visto como item de luxo, hoje pode ser considerado uma necessidade. Um aparelho desse tipo custa entre cem e duzentos mil reais, além dos gastos com instalação e manutenção, mas os recentes apagões e a instabilidade no fornecimento de energia elétrica em São Paulo mostram que o equipamento é importante para a segurança do prédio.