Confira a previsão do tempo para o fim de semana

Após um período de calor intenso e ar seco, o fim de semana promete trazer um leve alívio com o retorno das pancadas de chuva, especialmente na região Sul. A massa de ar quente segue sobre o centro-sul do Brasil, mas a umidade melhora. Na atmosfera, a baixa pressão do ar é associada com a formação de muitas nuvens, chuva e também temporais. Neste sábado (16), a presença desse sistema vai causar muita chuva na região Sul, especialmente no estado gaúcho.