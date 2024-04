Confira a previsão do tempo pelo Brasil para esta terça (2) Em março, o Mato Grosso bateu o recorde de queimadas dos últimos 25 anos

Em março, o Mato Grosso bateu o recorde de queimadas dos últimos 25 anos, enquanto o Acre registrou aumento de 144% no número de focos de incêndio em relação ao mesmo período de 2023. A explicação para isso é o fenômeno El Niño, que vem favorecendo o aumento de temperaturas e distribuição de chuvas em todo o país. Amanhã (2), os ventos do mar formam nuvens de temporais na região Nordeste; no Sul, uma frente fria avança e deixa o tempo instável em todos os três estados da região. Entre o Sudeste e o Norte, o sol aparece acompanhado de pancadas isoladas de chuva à tarde.