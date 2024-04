Eleição presidencial na Rússia começa nesta sexta (15) com protestos em diversas zonas eleitorais Vladimir Putin é o favorito e, aos 71 anos, deve se eleger para o quinto mandato

Começou, nesta sexta (15), a eleição presidencial na Rússia. Este é só o primeiro dos três dias de votação, que termina no domingo (17). Vladimir Putin é o favorito e, aos 71 anos, deve se eleger para o quinto mandato, que vai até 2030. O atual presidente concorre com outros três candidatos, que, segundo a oposição, foram aprovados pelo Kremlin por não representarem nenhuma ameaça. Nas seções eleitorais do país, a votação foi marcada por protestos.