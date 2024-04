Epidemia de dengue já matou mais de 500 pessoas no Brasil em 2024

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A epidemia de dengue no Brasil já o país passar de 500 mortes em 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram contabilizadas 513 mortes por dengue no país. Outras 903 ainda estão em investigação. Já houve mais de 1 milhão e 684 mil casos prováveis da doença este ano. Nesta sexta (15), o governo de São Paulo anunciou a compra de 300 mil repelentes que serão distribuídos a gestantes que vivem no estado.