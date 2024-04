Estudo mostra a diferença da qualidade de vida entre as diferentes regiões do Brasil Entre as capitais brasileiras, Curitiba é a que tem o melhor resultado na análise dos indicadores sociais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mesmo estando entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil ainda é extremamente desigual. É o que apontou um estudo sobre a qualidade de vida entre as diferentes regiões do país.