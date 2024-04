EUA: autoridades fazem buscas por seis desaparecidos após queda de ponte em Baltimore

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As autoridades dos Estados Unidos ainda procuram por seis pessoas que desapareceram depois que um navio derrubou uma ponte na cidade de Baltimore. A guarda Costeira e mergulhadores dos bombeiros deram início ao resgate das vítimas ainda de madrugada. As águas do rio Patapsco têm temperatura de até 1 grau negativo e ao menos 8 pessoas estavam na ponte na hora do acidente, das quais duas foram resgatadas vivas.