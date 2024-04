Ex-jogador Robinho é preso em Santos (SP) por estupro coletivo cometido na Itália O ex-jogador estava no prédio onde mora e foi levado pelos agentes à sede da PF em Santos

A Polícia Federal confirmou ter cumprido o mandado de prisão e prendido, na noite desta quinta (21), o ex-jogador Robinho, no litoral de São Paulo. O ex-jogador estava no prédio onde mora e foi levado pelos agentes à sede da PF em Santos. Robinho vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, depois, por uma audiência de custódia. Também hoje, o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus solicitado pela defesa dele.