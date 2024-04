Ex-refém do Hamas relata que foi abusada e torturada; exército de Israel pede ação rápida de resgate Amit Soussana disse ao jornal estadunidense The New York Times que foi forçada a participar de atos sexuais

O exército israelense afirmou que o mundo precisa agir rapidamente para a libertação dos sequestrados. A declaração foi feita depois que uma ex-refém do Hamas relatou que foi torturada e abusada sexualmente pelos terroristas. A advogada Amit Soussana, de 55 anos, disse ao jornal estadunidense The New York Times que, com uma arma apontada para ela, foi forçada a participar de atos sexuais com um guarda.