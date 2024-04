Exclusivo: imagens inéditas mostram motorista de carro de luxo antes do acidente que matou homem Uma das testemunhas reforçou em depoimento que ele estava bêbado no momento do acidente

Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo da RECORD mostram o motorista do carro de luxo momentos antes do acidente que terminou em morte em São Paulo. Uma das testemunhas reforçou em depoimento que ele estava bêbado no momento do acidente. As imagens de câmeras de segurança são da rua onde funciona um clube de pôquer na zona leste da capital paulista. Elas mostram que às 2h13 da manhã, Fernando Sastre Filho sai do local em direção ao carro estacionado do outro lado da rua. Ele está acompanhado de uma jovem.