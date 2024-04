Familiares de mulheres reféns do Hamas prestam depoimento em comissão no parlamento de Israel O grupo pediu ao governo urgência na libertação dos sequestrados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Familiares de mulheres mantidas reféns pelos terroristas do Hamas prestaram depoimento em uma comissão do parlamento israelense nesta terça (2). O grupo pediu ao governo urgência na libertação dos sequestrados que ainda estão na Faixa de Gaza. Os recentes relatos de abusos sexuais praticados pelos terroristas aumentaram a preocupação com os reféns.