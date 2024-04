Foto de Robinho na penitenciária de Tremembé, no interior de SP, é divulgada Ex-jogador já aparece com o uniforme prisional e o número de matrícula como detento

O Jornal da Record teve acesso à foto do ex-jogador Robinho dentro da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O registro faz parte do protocolo de entrada no sistema prisional. Na foto, Robinho aparece já com o uniforme da penitenciária e o número de matrícula como detento. O ex-jogador cumpre pena de nove anos por estupro cometido na Itália em 2013.