‘Gato’ de luz em poste pode ter causado a morte de porteiro por descarga elétrica no RJ

A polícia do Rio de Janeiro investiga se o poste onde um porteiro de 40 anos se apoiou e morreu tinha um ‘gato’ de luz. Testemunhas disseram que o homem recebeu uma descarga elétrica e caiu no chão. Técnicos da concessionária responsável pelo serviço de iluminação pública estiveram no local, e constataram ligações clandestinas no circuito de iluminação que alimenta o poste onde houve o acidente.