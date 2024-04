Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nos Estados Unidos, o governo do Oregon voltou a considerar a posse de drogas como um crime. A liberação havia provocado aumento do número de mortes por overdose. Quem fosse pego com quantidades pequenas de entorpecentes como cocaína, heroína, ecstasy e fentanil não poderia ser preso. A posse e o consumo não eram mais considerados crimes.