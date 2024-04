Governo prorroga Desenrola Brasil até o dia 20 de maio Novo prazo vai valer para pessoas inadimplentes com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico

O governo federal vai prorrogar o Desenrola Brasil por mais 50 dias. O programa de renegociação de dívidas terminaria no domingo, mas agora vai ser estendido até o dia 20 de maio. O novo prazo vai valer para pessoas inadimplentes com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico, cadastro de famílias de baixa renda. O Desenrola permite a renegociação de contas atrasadas e dívidas bancárias.