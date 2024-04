Incêndio mata ao menos 29 pessoas em boate em Istambul, na Turquia O governo turco abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pelo menos 29 pessoas morreram em um incêndio em Istambul, na Turquia. O fogo teria começado durante uma reforma no porão de uma boate. As chamas se espalharam e atingiram um prédio residencial, onde estaria a maioria das vítimas. O governo turco abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio.