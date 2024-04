Israel anuncia que delegação vai viajar ao Catar, e negociações de cessar-fogo devem ser retomadas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As negociações para um novo cessar-fogo em Gaza devem ser retomadas neste domingo (17). O governo israelense anunciou que uma delegação vai viajar para Doha, no Catar. A nova reunião acontece depois de Israel ter rejeitado a última proposta dos terroristas do Hamas. O grupo pedia uma trégua de seis semanas com a troca de presos palestinos por reféns.